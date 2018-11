Un restaurant de Montréal ravagé par le feu le jour de son premier anniversaire

Le premier anniversaire du restaurant ConforTable de Verdun a rapidement viré au cauchemar. L’établissement a brûlé dans la nuit du 19 au 20 novembre.

Le restaurant qui avait ouvert ses portes en novembre 2017 se préparait à célébrer sa première année d’existence le 20 novembre 2018, lors d’une soirée spéciale avec les fidèles clients qui avaient réservé leur place.

Malheureusement, les festivités n’ont pas eu lieu puisqu’un feu qui serait d’origine criminelle s’est déclaré au cours de la nuit précédant l’événement. Le commerce est une perte totale, tout comme l’édifice en entier. La police enquête actuellement sur cette affaire pour bien comprendre ce qui s’est passé et découvrir qui pourrait être à l'origine de l'incendie.

Mardi à 17 h, ConforTable a publié un message sur Facebook pour faire savoir à ses clients que le restaurant était fermé pour une durée indéterminée. Les propriétaires mentionnent toutefois qu’ils ont bien l’intention de revenir et invitent déjà les gens à la grande réouverture.

Les premières années sont déterminantes pour un commerce. Souhaitons que les gens derrière ConforTable soient bel et bien en mesure de se relever de cette triste affaire. À suivre...

