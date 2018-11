Vendredi fou: utilisez l'énergie solaire dans votre garage et votre voiture

La croissance des ventes et l’intérêt marqué des consommateurs envers les voitures électriques et les énergies renouvelables témoignent sans contredit de l’intérêt que les automobilistes ont pour l’environnement.

C’est pourquoi on voit les panneaux solaires portatifs gagner en popularité. Plusieurs détaillants profitent de l’occasion et mettent de l’avant une horde de produits alimentés par des capteurs solaires tant pour la voiture que pour le garage et la maison.

Il est chose courante, surtout l’hiver, de devoir sortir de son doux chez-soi à la noirceur et de chercher une lumière pour s’éclairer. C’est entre autres pourquoi la lumière alimentée par un panneau solaire et activée par un capteur de mouvement est un choix intéressant. Cette ampoule solaire est en réalité un ensemble de plusieurs lumières de type DEL à faible consommation énergétique. De plus, elles sont particulièrement pratiques, car elles ne demandent aucune connexion électrique spéciale. Puisque le panneau solaire sert à recharger la batterie qui alimente les ampoules DEL et à activer le détecteur de mouvements, aucune connexion électrique n’est nécessaire.

Aussi, on retrouve plusieurs ensembles de charges solaires pouvant créer 5 watts d’énergie et alimenter une batterie 12 volts. Ces panneaux servent notamment à la recharge de la batterie d’une moto, d’une voiture et même des véhicules hors route si elle est à plat. On les utilise principalement en camping et pour les voitures qui sont entreposées durant une longue période.