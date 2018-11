[VIDÉO] Coupes dans les services aux francophones: il invite les fonctionnaires fédéraux parlant français à faire une «grève du zèle»

Un professeur de l’Université d’Ottawa (UO) invite les fonctionnaires fédéraux parlant français à faire une «grève du zèle» en réponse aux récentes coupes du gouvernement ontarien dans les services aux francophones.

François Charbonneau, professeur à l’École d’études politiques de l’UO, suggère aux employés du gouvernement fédéral de travailler «uniquement en français» pour manifester contre les décisions du gouvernement de Doug Ford de ne pas créer une université franco-ontarienne et d’abolir le Commissariat aux services en français.

«Je vous incite à l’action. Souvent, on se déchire la chemise, on n’est pas contents, mais concrètement, qu’est-ce qu’on peut faire pour signaler notre désaccord. Moi, je vous propose la chose suivante... Si vous travaillez au gouvernement fédéral, vous avez le droit de travailler uniquement en français. Je pense que l’on doit, tous et toutes, se mettre à faire une grève du zèle», a-t-il affirmé dans une vidéo sur YouTube.

Charbonneau avance que, si les fonctionnaires fédéraux communiquent exclusivement en français, le «système» ne sera pas prêt à accueillir de telles actions.

«Les anglophones du pays, dans leur majorité, ne jouent pas le jeu du bilinguisme», a ajouté Charbonneau.

Le professeur a par la suite fait un parallèle avec la communauté anglophone du Québec qui est bien traité avec des universités telles que McGill, Bishop’s et Concordia.

Pour lui, la solution à cette «attaque», c’est de réagir pacifiquement en «signalant à la majorité linguistique» que les francophones existent.