11 restos « apportez votre vin » pour célébrer avec ta gang pendant les fêtes

En collaboration avec

Si vous cherchez un endroit festif où aller boire et manger avec votre gang pour le temps des Fêtes, pourquoi ne pas opter pour un « apportez votre vin »?

Ce type de restaurant abordable vous permet d’économiser sans faire de compromis sur la qualité des plats. Et qu’on se le dise, sans avoir à cuisiner et/ou recevoir du monde à la maison. Yé!

Voici notre sélection des meilleurs établissements de la province où aller fêter en décembre prochain. Un conseil : réservez rapidement!

MONTRÉAL

1. Restaurant Wellington

Ce restaurant situé dans Verdun est l’une des destinations bouffe les plus prisées du quartier. Avec sa cuisine bistro axée sur les arrivages de saison et son décor noir et blanc, l’établissement charme tous les résidents du quartier!

3629 rue Wellington

2. Les Rites Berbères

Si vous avez toujours rêvé d'essayer la bouffe marocaine, c’est dans Rosemont que ça se passe. Les Rites Berbères y servent un des meilleurs couscous en ville! À essayer aussi : les merguez maison, les sardines grillées et le fameux thé à la menthe.

4697 rue De Bullion

3. Les Canailles

Depuis son ouverture en 2011, Les Canailles est devenu un établissement emblématique d’Hochelaga-Maisonneuve. On y va pour goûter leur foie gras, leur gâteau au fromage et leurs classiques français très bien exécutés.

3854 rue Ontario Est

4. Tandem

Ce petit resto franco-québécois de Villeray offre plusieurs menus très alléchants à sa table d’hôte. On nous propose même une option quatre services vegan!

586 rue Villeray

5. Madre

Avec une adresse dans Ahuntsic et une autre sur Masson, ce charmant petit resto propose une cuisine d’inspiration péruvienne sans prétention. Beaucoup de plats de viande et de poisson très relevés sont à l’ardoise – partagez-les pour pouvoir goûter à tout!

2931 rue Masson

124 rue Fleury Ouest

RIVE-SUD

6. Bistro Braque

Cet établissement de Saint-Jean-sur-Richelieu offre une courte carte de bistro classique. Au menu : huîtres, risotto, tartare et lapin confit, le tout accompagné de légumes de saison. Impossible d’être déçu!

22 Place du Marché, Saint-Jean-sur-Richelieu

7. Dur à cuire

Ce plutôt chic resto de la Rive-Sud propose un menu créatif tout en fraicheur. On craque pour leur bar à huîtres, leurs portions généreuses et leurs plats à partager, qui sont parfaits pour un souper de groupe!

219 rue St-Jean, Vieux-Longueuil

RIVE-NORD

8. Le Géraldine

Le Géraldine est fier de servir des plats qui mettent de l’avant des produits de saison récoltés chez les fermes avoisinantes. Leur carte comprend des viandes atypiques (autruche, wapiti) et plusieurs options sans gluten et/ou végétariennes. Ah, et le restaurant peut ouvrir en dehors des heures régulières pour les groupes!

163 rue St-Eustache, St-Eustache

9. Le Charleville

Cet établissement de Vaudreuil-Dorion est divisé en trois grandes pièces. Pas compliqué d’en réserver une pour un souper de groupe! Et le jeudi, les moules sont à volonté.

197 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion

QUÉBEC

10. Le Tokyo

C’est difficile de dire non à une soirée sushi. Au Tokyo, vous pouvez choisir parmi des dizaines d’options de sashimis, de hosomakis et de bentos traditionnels japonais.

401 rue St-Jean, Québec

SHERBROOKE

11. Comme chez soi

Ce restaurant tranquille offre un menu chaleureux porté par une table d’hôte très conviviale. Leur spécialité? Le carré d’agneau! Sachez que le Comme chez soi possède une succursale à Magog et une autre à Bromont.

875 rue Belvédère Sud, Sherbrooke

3219 rue Principale Ouest, Magog

871 rue Shefford, Bromont

Le resto est choisi, mais le vin, c’est plus difficile? Suivez les conseils de la SAQ ou demandez à votre conseiller SAQ de vous proposer une bouteille passe-partout pour éviter de vous casser la tête avec les accords mets-vins.