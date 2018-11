Pour la plupart des gens, la chasse aux cadeaux est officiellement lancée, mais elle peut rapidement devenir un sacré casse-tête quand on n’a pas une cenne.

Par contre, ce n’est pas parce que notre budget est serré qu’on ne doit pas offrir un cadeau significatif à notre BFF.

Elle mérite qu’on lui offre l’univers (mais il faudrait qu’il soit en rabais, mettons, considérant le maigre budget que votre compte en banque permet.)

Voici donc 25 cadeaux de Noël à s’offrir entre BFF à moins de 20$:

1. Ensemble mini (mascara, primer et poudre bronzante) de Benefit Cosmetics, 20$ chez Sephora

2. Ensemble mini de Japanese Cherry Blossom, 15,50$ chez Bath and Body Works

3. Pantoufles de flamant rose, 17,50$ chez Ardène

4. Tasse paresseux, 16$ chez Urban Outfitters

5. Ensemble de sprays faciaux de Mario Badescu, 18$ chez Urban Outfitters

6. Petit foulard en soie, 20$ chez Zara

7. Boucles d’oreilles anneaux, en rabais à 4,80$ chez Dynamite

8. Le petit livre de «Life Hacks», 17,50$ à Amazon.ca

9. Paquet de chaussettes, 15$ chez Gap

10. Ensemble de bombes de bain Sweet Christmas, 14$ chez Lush

11. Ensemble Dreaming of Christmas, 20$ chez Lush

12. Mousse pour le bain, 14$ chez Maison Lavande

13. Ensemble de cahiers, 18$ chez Simons

14. Épinglettes végé, 12$ chez Simons

15. Baume à lèvres de Kiehl’s, 12$ chez La Baie

16. Foulard, 20$ chez American Eagle

17. Boîte à lunch pizza, 13$ chez Forever 21

18. Porte-bijoux en pyramide, 15$ chez Forever 21

19. Palette de poudres (blush, illuminateur et bronzante), 13$ chez Sephora

20. Ensemble de soins pour la peau d'Ole Henriksen, 18$ chez Sephora

21. Agenda 2018-2019, 12$ à Amazon.ca

22. Grille avec pinces pour photos, 20$ chez Bizou

23. Gobelet isotherme, 18$ chez Davids Tea

24. Coffret amateur de chai, 18$ chez Davids Tea

25. Étui « Thank u, next », 14$ à Etsy.com

