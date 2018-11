27 signes qui montrent que tu vas avoir une journée de m****

1- Tu as oublié d’acheter du café la veille.

2- Tes paiements sont passés dans ton compte et tu es serré jusqu’à la prochaine paie... jeudi de l’autre semaine!

3- Tu as oublié de changer ta voiture de côté de rue... Hé oui! Tu vas devoir payer une contravention.

4- Tu sors ton bac de récupération en retard et en courant après le camion, tu échappes la moitié de ton recyclage sur le trottoir.

5- Tu sors tes vidanges en retard. Voir point précédent.

6- Tu te rends compte que c’est aujourd’hui que tes enfants font une sortie avec l’école et qu’ils doivent arriver plus tôt... Et que tu n’as rien de fait.

7- Même s’il neige à plein ciel et que des routes sont bloquées, ton école est quand même ouverte.

8- Ta seule paire de pantalon convenable pour ta rencontre avec un client prestigieux est au lavage.

9- Tu te rases de près pour une entrevue importante mais tu t’écorches pas à peu près. Et, comme prévu, ça saigne, saigne et resaigne. Tu commences ta journée avec petit bout de papier de toilette dans la face.

10- Tu te garoches au dépanneur pour mettre au moins une collation dans la boîte à lunch des enfants... Mais aucun dépanneur n’est ouvert dans ton quartier.

11- Tu as pris ta douche mais tu te rends comptes que tu as oublié de t’apporter une serviette dans la salle de bain.

12- Pour une raison qu’on ignore toujours, il n’y a plus d’eau chaude.

13- L’autobus arrive en retard et, bien sûr, quand il se pointe, il est rempli à pleine capacité.

14- Il neige en octobre et tu n’as pas encore sorti tes vêtements d’hiver.

15- Il neige en octobre et tu n’as pas encore ACHETÉ tes vêtements d’hiver.

16- Ta voiture est prise dans le banc de neige. Tu arrives à peine à la bouger mais elle est à moitié dans le chemin. Tu ne peux pas la laisser là et tu n’arrives pas à la faire bouger davantage.

17- Tu t’es levé du pied gauche.

18- Tu te réveilles une heure plus tard que prévu parce que tu te fiais sur l’alarme de ton téléphone...dont la batterie s’est déchargée pendant la nuit.

19- T’as tout ce qu’il faut pour faire les sandwiches aux enfants...sauf le pain.

20- T’as les deux yeux collés ben dur. Ça sera pas évident de te rendre à la manufacture.

21- Tu renverses ton verre d’eau sur ton roman en essayant de «snoozer».

22- Ton alarme sonne même si on est samedi.

23- Tu pars la cafetière, tu vas dans la douche et quand tu sors, ton café n’est pas prêt...parce que t’avais oublié de mettre de l’eau dans la machine.

24- T’arrives pour embarquer dans ton char et tu constates qu’un de tes pneus est à plat.

25- Tu ouvres la porte, tu barres la porte, tu sors de chez vous, tu fermes la porte et tu réalises que tes clés sont en-dedans.

26- Tu cours jusqu’à l’arrêt d’autobus pour être sûr de ne pas le manquer, avant de constater que ta passe est restée chez vous.

27- T’aurais le goût d’une cigarette, mais t’as rien que des allumettes.

28- Tu te fais réveiller à 4h58 par un de tes enfants qui vomit.

29- Tu ne te réveilles pas parce que tu es mort pendant la nuit.