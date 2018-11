4 destinations tout inclus qui valent vraiment la peine sur la côte Pacifique du Mexique

Tanné des hôtels tout inclus des Caraïbes? Envie de découvrir une autre partie du continent nord-américain où les hôtels tout inclus sont légion?

La côte Pacifique du Mexique, même si moins bien desservie au départ de Montréal, vaut vraiment le détour. Belles plages, relief escarpé, gastronomie mexicaine et surf sont au programme de ces quatre destinations.

1. Mazatlán

Voici la grande nouveauté hivernale pour les Québécois! Sunwing offrira à partir du 18 décembre des vols directs hebdomadaires Montréal-Mazatlán tous les mardis.

Surnommée la «perle du Pacifique», cette ville coloniale offrira une incursion au cœur d’un Mexique authentique. Avec sa vingtaine de kilomètres de plages, ces beaux bâtiments historiques aux couleurs éclatantes, sa longue promenade en bord de mer et ses petits restaurants locaux délicieux, Mazatlán permet de découvrir le vrai Mexique.

Sunwing propose une petite dizaine de tout inclus différents, dont le Riu Emerald Bay ou encore le Pueblo Bonito Emerald Bay Resort and Spa. À noter que l’aéroport n’est qu’à une trentaine de minutes de ces hôtels.

2. Los Cabos

Située à la pointe sud de la péninsule de Basse-Californie et bordée d’un côté par l’océan Pacifique et de l’autre par le golfe de Californie, Los Cabos est reconnue pour ses formations rocheuses, dont l’arche de Cabo San Lucas (El Arco).

Entre Cabo San Lucas et San Jose del Cabo se trouve une succession d’hôtels tout inclus plus beaux les uns que les autres. Les chaînes hôtelières les plus prestigieuses sont présentes, RIU, Melia, Hyatt, Le Blanc en tête.

Pour s’y rendre, les vacanciers peuvent opter pour le vol direct saisonnier de Sunwing, au départ de Montréal, ou faire une escale à Toronto.

3. Ixtapa

Sans doute la destination mexicaine de la côte Pacifique la mieux desservie au départ de Montréal, avec des vols directs opérés par Air Canada, Air Transat et Sunwing, Ixtapa («lieu blanc» en langue aztèque) est une station balnéaire aux grandes étendues de sable blanc et aux collines verdoyantes.

Cette ancienne plantation de cocotiers, dans l'État de Guerrero, jouit d’un relief accidenté, si bien que la côte est une succession de baies et de petites plages tranquilles.

Non loin d’Ixtapa, à une quinzaine de minutes en voiture, se trouve Zihuatanejo, un ancien village de pêcheurs aujourd’hui ville prospère nichée dans une magnifique baie. C’est ici que les vacanciers trouveront restaurants, arts et divertissements.

4. Puerto Vallarta

À l’extrémité sud de la Riviera Nayarit, Puerto Vallarta est desservie par un vol direct opéré par Air Transat. Contrairement à Cancún et à Los Cabos, cette destination était autrefois un village mexicain traditionnel avant de devenir la réputée station balnéaire qu’elle est devenue aujourd’hui.

Ici, les vacanciers pourront se promener dans de charmantes et authentiques rues pavées, bordées de belles maisons blanches aux tuiles orangées, visiter l’église de Notre-Dame de Guadalupe ou se régaler aux «taquerias», des stands à tacos.

Côté hôtels, des dizaines et des dizaines de tout inclus se succèdent dans la zone hôtelière, au nord de la vieille ville. La tranquillité de la baie de Banderas en fait un endroit parfait pour s’initier aux joies du surf dans le Pacifique.

(Photo en accueil: Instagram @andredemello)

