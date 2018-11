PILON, Jean



À Laval, le 19 novembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé Jean Pilon, CA, époux de Monique Prince.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michelle (Luc Barbeau), Benoit (Christiane Hébert), Marc (Paule Boucher) et Anne-Marie (David Gerdun), ses 9 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-fils, sa filleule Danielle Chayer, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le lundi 26 novembre 2018 de 14h à 17h et 19h à 21h, mardi dès 9h. Une célébration commémorative aura lieu le mardi 27 novembre 2018 à 11h au même endroit.