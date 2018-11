CHARBONNEAU, Gilles



À St-Jérôme, le 18 novembre 2018, est décédé M. Gilles Charbonneau, à l'âge de 85 ans, époux de feu Gisèle Dufour.Il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Sylvie Brochu), Carole (Jean Papineau), Lyne et Chantal (Richard Perreault), ses petits-enfants Alexandra, Michaël et Sarah, sa soeur Madeleine (Gilles Bertrand), ses frères Jacques (Cécile Filiatrault), Roméo (feu Solange Perreault) et feu Yvon (feu Monique Bernier), ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 25 novembre 2018 de 13h à 17h et 19h à 21h ainsi que le lundi 26 novembre 2018 dès 10h. Une cérémonie de dernier adieu suivra à midi à la résidence funéraire:10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6