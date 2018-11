Agenda du week-end

Photo courtoisie

Si vous ou vos enfants aimez les films d’animation, vous serez comblés en fin de semaine à la Cinémathèque québécoise et au Cinéma moderne. À la Cinémathèque québécoise, samedi, les projections commencent à 10 h avec L’étrange forêt de Bert et Joséphine, suivi d’une programmation jeunesse à partir de 11 h 30. Les jeunes pourront également s’initier à différents aspects de la création d’un film animé dès 13 h. Dimanche, on présente plusieurs courts métrages d’Isabelle Favez, ainsi que Chris the Swiss comme film de clôture. Au Cinéma moderne, vous pourrez voir un film brésilien, Le garçon et le monde, samedi, 11 h. D’ailleurs, le cinéma moderne propose des films aux « petits modernes » tous les samedis et dimanches, en matinée. Consultez les sites pour la programmation adulte et jeunesse.