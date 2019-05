Comment bien choisir ses manteaux d'hiver

L’hiver, c’est froid tous les jours... alors on porte un manteau tous les jours! Pour mieux passer à travers la saison froide, Julie Dupage nous donne ses conseils pour choisir de beaux vêtements chauds, mais toujours tendance.

Manteau mouton ou sherpa

Pour des journées plus clémentes, le manteau à la mode par excellence cette saison avec son aspect peluche, il est doux comme une doudou. Souvent très abordable, il se décline en plusieurs couleurs. Une bonne façon d’égayer son hiver sans se ruiner.

La doudoune

Un look sportif, cool et surtout léger. Évidemment, le noir reste une option sûre qui nous suivra des années, mais si on se sent un peu plus aventureux, on peut y aller avec une couleur plus vive, du lustré ou du métallique (argent, doré ou même rose doré).

Le manteau en laine

Indémodable, ce classique des classiques à connotation souvent plus chic et régulièrement associé à une belle sortie ou au travail. Il est plus joli avec une jupe, une robe ou en tailleur pantalon. Le retour des manches raglan, très long ou la coupe gasconne. On le voit beaucoup à carreaux ou à chevrons.

Il vaut parfois la peine de ressortir son vieux manteau de laine et de le faire réactualiser. C’est beaucoup moins cher que de s’en procurer un nouveau de la même qualité.

Le manteau en fausse fourrure

Les manteaux en fausse fourrure sont particulièrement présents cet hiver. On les trouve dans une variété couleur, mais celui qui ressort le plus est le motif léopard. Il est possible de se faire plaisir et de diversifier sa garde-robe à bas prix.

La parka

Dans bien des cas, c’est le manteau à capuchon le plus chaud qu’on possède. La parka est généralement un item qu’on garde longtemps parce qu’il est multifonctionnel, donc ça vaut la peine d’investir un peu plus pour une meilleure qualité. C’est aussi pour cette raison qu’on opte souvent pour une couleur plus neutre.