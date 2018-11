Blessures sportives: Soignez vos articulations sans attendre!

Vous souffrez d’une blessure à l’épaule ou au genou due à la pratique d’un sport, à un accident de travail ou tout simplement vous souffrez d’arthrose? Évaluation, diagnostic, traitement ou chirurgie: l’attente dans le réseau public peut-être longue... Consultez un spécialiste en clinique privée, à l’Institut de chirurgie spécialisée de Montréal, sans référence d’un médecin généraliste!

Getty Images/iStockphoto

Les Dr Jacques Toueg et Dr Khalil Masri, chirurgiens orthopédistes et le Dr Nicolas Sauvé, spécialiste de la médecine sportive, comptent dans leur pratique plusieurs athlètes du monde du hockey professionnel, du tennis, de la boxe, du ski et plusieurs athlètes olympiques d’ici et d’ailleurs.

Au quotidien, ces spécialistes de la médecine sportive mettent leur vaste expertise au service de patients qui composent avec des blessures musculo-squelettiques, ligamentaires ou tendineuses. «Chez nous, vous aurez accès à un spécialiste dans un délai très court et vous obtiendrez un diagnostic et un plan de traitement rapidement. Nous avons plusieurs services sur place, de l’infiltration sous échographie à la chirurgie d’un jour. De façon générale, vous serez vus et traités dans un délai de 2 semaines», nous dit le Dr Toueg, aussi Directeur médical de l’Institut de chirurgie spécialisée de Montréal.

Getty Images/iStockphoto

De la blessure sportive au traitement de l’arthrose

Parmi les blessures les plus fréquentes traitées à l’Institut, on compte la déchirure méniscale et du ligament croisé antérieur du genou, ainsi que la luxation, la tendinite et la déchirure de la coiffe de l’épaule. L’arthrose, le tennis elbow et autres tendinites sont également des pathologies courantes que les spécialistes de l’ICS peuvent traiter avec des injections cortisonées ou de PRP (plasma riche en plaquettes), de la viscosuppléance ou par le remplacement de la hanche et du genou.

«Les longs délais dans le système de santé sont difficiles pour tout le monde, pour les athlètes comme pour les aînés», explique le Dr Masri. «En agissant sans délai, nous permettons à nos patients de retrouver plus rapidement leur mobilité et de poursuivre leurs activités.»

Getty Images/iStockphoto

Accidenté du travail ou en invalidité prolongée?

Vous attendez une consultation, un traitement ou une chirurgie, sachez que vous pouvez aussi consultez un des spécialistes de l’ICS rapidement.

Les médecins de l’ICS sont non participants au régime public (RAMQ) et sont donc légalement autorisés à vous émettre une facture à votre nom.

Une alternative intéressante.

icsmontreal.com