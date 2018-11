Que la E. coli soit rendue dans la laitue romaine, je ne suis vraiment pas surpris. Je suis même habitué. Pourquoi ? Parce que la romaine, c’est ma préférée. La bibitte aurait pu s’installer dans la chicorée, la Boston ou les pissenlits. Non, la romaine. Dans ma vie, c’est toujours comme ça.

Ils se fendent en quatre pour faire de la bonne bière ou du bon vin, mais non, c’est l’eau qu’il faut boire. Pourquoi les chips n’auraient pas les mêmes propriétés que le brocoli, hein ? Au cinéma, il y a le beau gros popcorn, mais ce qu’il faudrait idéalement, c’est une touffe de luzerne.

Non, mais est-ce que ce serait le bonheur parfait si toutes les cochonneries étaient les plus nourrissantes et les moins dommageables pour notre organisme ? Peux-tu mettre du beurre et de la crème 35 % dans les patates pilées ? Mon médecin me le recommande.

Dans mon lunch pour l’école, ma mère me mettait une pomme. Je la mangeais, mais je ne la dégustais pas. Je m’en débarrassais. Ce que j’aurais voulu, c’est une Aero ou une Coffee Crisp.

Trippant et mauvais

Avez-vous remarqué ? Les agriculteurs ne font jamais la grève avec leurs navets, choux de Bruxelles ou carottes. La SAQ, oui. Parce que c’est ça qu’on veut, c’est ça qui est le fun. Aimez-vous mieux aller au dépanneur en bagnole bien assis au chaud, ou bien à pied, le vent dans la face ?

Tu paies une fortune pour voyager dans le Sud, mais le mieux, c’est l’ombre, le parasol.

Pourquoi tout ce qui est trippant, c’est mauvais ?

Des raisins secs dans les céréales, c’est-tu assez désagréable, ça ?

Ti-Paquet

Plusieurs songent à aller magasiner aux États-Unis demain à l’occasion du Vendredi Trump.

Rambo veut rencontrer Legault. Il le voit dans sa soupe.

Le Québec vous aime beaucoup, monsieur Ford. Acceptez cette salade romaine au nom de notre amitié.

Connaissez-vous l’histoire de la clé qui s’est fait mettre à la porte ?

On n’a pas peur de se mouiller en politique. Y a tellement de cass’ de bain.

À demain

Poutine ou rhubarbe ?