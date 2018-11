BORDELEAU, Yolène



À son domicile, le 14 novembre 2018, est décédée à l'âge de 55 ans, Mme Yolène Bordeleau, fille de feu M. Jean-Marie Bordeleau et de feu Mme Lucille Leroux. Elle demeurait à Terrebonne.Elle laisse dans le deuil sa fille Catherine (Gabriel); ses frères et soeurs: Sylvie (Hervé), Gaétan (Claudette), Rachel, Noëlla (Jean-Claude), Denise, Martin (Nathalie) et Céline (Michel), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s vendredi de 19h à 21h à la2280, 105e AVENUE, SHAWINIGAN(secteur Shawinigan-sud), G9P 1P1Les funérailles seront célébrées le 24 novembre 2018 à 10h30 en l'église Notre-Dame-de-la-Présentation, 825, avenue Ozias Leduc, Shawinigan, (secteur Shawinigan-sud), G9P 1E1. La famille vous accueillera à l'église samedi à partir de 9h30.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Michel à une date ultérieure.