Du bon pain croûte que croûte!

Fait à partir de farine blanche et de farine intégrale, d’abricots, de miel et de sésame noir, ce sympathique pain est excellent en sandwichs réinventés au poulet. Et pour impressionner belle-maman, osez même en faire du pain doré lors de votre prochain brunch dominical. Le secret : un peu d’amaretto dans votre préparation d’œuf. Succès garanti, belle-mère conquise !

Dans la petite localité de Saint-Calixte se trouve une boulangerie artisanale qui fait fureur : La fille du boulanger. Créateurs de produits qui sortent de l’ordinaire, les artisans boulangers produisent jour après jour pains et viennoiseries dans les règles de l’art, et ce, dans le plus grand respect de l’environnement et une sincère volonté de proposer des produits naturels.

Parmi tous ceux qui ont su attirer mon attention, la miche au fromage emmental a su me faire de l’œil. Offrant une belle mie tendre, vous n’aurez qu’à badigeonner la miche d’un peu de beurre à l’ail pour ensuite la mettre au fourneau pendant quelques minutes pour savourer un produit exceptionnel. À déguster avec une bonne lasagne... et un verre de vin rouge, évidemment !

Fondée par Fabien Mairot et Sabrina Pimentel, l’entreprise de Lac-Beauport propose une multitude de pains, pâtisseries et viennoiseries. Mélangeant le savoir-faire européen et québécois, ces deux artisans ont su s’entourer d’une belle équipe afin d’offrir à leur distinguée clientèle de bons produits.

Les boulangeries MariePain ont été fondées au début des années 2000 par la famille Perreault et comptent aujourd’hui cinq succursales dans la région de Lanaudière et de Montréal. Avec plus de 60 employés, l’entreprise est heureuse de pouvoir offrir des produits frais et réalisés avec de hauts standards de production. Et ce n’est pas parce que l’on parle d’une chaîne que le côté artisanal est mis de côté. Loin de là !