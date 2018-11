Duel de géants à 9 M$

Faut-il le rappeler, neuf millions de dollars sont en jeu afin de sortir les deux richissimes vedettes de leur zone de confort. Le vainqueur remportera le magot et en placera une portion dans des œuvres de charité de son choix. Mais surtout, avec sa fierté, il pourra beurrer d’humiliation le perdant durant des années. Mickelson et Woods sont des spécialistes en la matière.

C’est bien connu, Mickelson est un grand parieur. Il se délecte quand il y a une épaisse pile de billets verts à l’enjeu en ronde d’entraînement avec ses comparses du circuit de la PGA, et il n’hésite jamais à leur faire savoir qu’il a gagné. Et Woods, plus réservé à l’écran, ne laisse pas sa place pour taquiner et déranger ses rivaux sur les parcours en distribuant de petits « jabs » destructeurs. Le gaucher en paiera certainement le prix vendredi après-midi. Les téléspectateurs pourront d’ailleurs les entendre en direct, car tant les golfeurs que les cadets seront équipés de micros.