État des forces en F1: Max Verstappen dans une classe à part

Avec son cinquième titre de champion du monde des pilotes en poche, Lewis Hamilton pouvait encore aider Mercedes à mettre la main sur la couronne des constructeurs à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 du Brésil. Il y est parvenu avec brio en arrachant sa 10e victoire de la campagne.

Cette course devait toutefois revenir à Max Vertsappen, qui menait aisément le peloton avant qu’un contact avec un retardataire ne permette à Hamilton de reprendre les rênes de l’épreuve.

Voici donc l’état des forces des pilotes de F1 mis à jour après l’escale brésilienne. Pour établir ce classement, les performances des pilotes au cours des trois plus récentes épreuves sont prises en compte.

1. Max Verstappen, Red Bull (1er lors du dernier classement)

Verstappen est dans une classe à part depuis quelques courses. Au Brésil, il a pris le départ de la cinquième position et a eu l’ascendant sur les deux Ferrari et les deux Mercedes pour se retrouver en tête.

La victoire lui semblait acquise, mais une fois de plus, le Néerlandais a été têtu et a refusé de permettre au Français Esteban Ocon de se «dédoubler». Le contact qui s’en est suivi a permis à Lewis Hamilton de reprendre la première place et Verstappen n’a jamais été en mesure de le rattraper.

Quoi qu’il en soit, il a terminé sur le podium à ses quatre dernières sorties, remportant au passage le Grand Prix du Mexique.

2. Daniel Ricciardo, Red Bull (2e)

Ricciardo devait prendre le départ de la 11e position, notamment en raison d’une pénalité de cinq places pour un changement d’une composante du moteur. Qu’à cela ne tienne, un long premier relais lui a permis de devancer au fil d’arrivée Sebastian Vettel et Valtteri Bottas.

L’Australien, qui prendra le volant d’une Renault l’année prochaine, a même mis de la pression sur Kimi Raikkonen en fin de course, terminant à quatre dixièmes de seconde du podium.

Frappé par les abandons et les ennuis mécaniques à répétition cette saison, Ricciardo montre malgré tout une motivation intacte chaque fois qu’il saute dans sa voiture.

3. Kimi Raikkonen, Ferrari (4e)

Nettement plus rapide que son coéquipier Vettel, Raikkonen a maintenu un rythme semblable à Hamilton et Verstappen, n’accusant un retard que de 4,764 s sur le vainqueur.

Le champion du monde de 2007 montre une forme exceptionnelle depuis quelques courses, ses dernières avec la Scuderia avant de passer chez Sauber l’année prochaine.

4. Charles Leclerc, Sauber (8e)

Leclerc sera celui qui remplacera Raikkonen aux côtés de Vettel l'année prochaine. À Sao Paulo, il a été le «meilleur des autres» avec sa septième position au classement final de l’épreuve.

Battu par son coéquipier Marcus Ericsson en qualification, il a rapidement passé devant après le départ. Il a ensuite maintenu un coussin confortable devant les deux Haas jusqu’à la fin sans jamais être inquiété.

5. Carlos Sainz fils, Renault (3e)

Sainz s’est principalement fait remarquer pour une chaude lutte avec son coéquipier Nico Hulkenberg durant cette course. Les deux pilotes ont négocié près de la moitié du tracé côte à côte lors de la première boucle.

L’Espagnol, qui remplacera son illustre compatriote Fernando Alonso chez McLaren lors de la prochaine saison, a finalement conclu la course au 13e échelon, au volant d’une monoplace qui semblait peu compétitive au Brésil.

6. Lewis Hamilton, Mercedes (5e)

Déjà sacré champion des pilotes après le Grand Prix du Mexique, le Britannique n’a pas été en mesure de résister à Verstappen en course après avoir signé la position de tête. Il a toutefois été en mesure de réaliser un relais de 52 tours avec les mêmes pneus en fin de course, malgré la pression de Verstappen qui se rapprochait, pour aider Mercedes à mettre la main sur un quatrième titre des constructeurs en autant de saisons.

7. Nico Hulkenberg, Renault (6e)

L’Allemand a été impliqué dans une bataille serrée avec son coéquipier en début de course, mais il a dû abandonner après 32 tours. Un résultat décevant pour celui qui avait terminé sixième, autant aux États-Unis qu’au Mexique.

8. Sebastian Vettel, Ferrari (7e)

Vettel n’a jamais été dans le coup au Brésil. Moins rapide que Hamilton, Verstappen, Raikkonen, Ricciardo et Bottas, il a peiné à gérer ses pneus. Il a dû faire un deuxième arrêt, si bien qu’il a traversé la ligne d’arrivée en sixième place, plus de 26 secondes après Hamilton.

9. Marcus Ericsson, Sauber (ND)

Pour une quatrième fois seulement cette année, Ericsson a été plus rapide que Leclerc en qualifications. Il y est parvenu lors des deux premières courses de la campagne, qui étaient par ailleurs les deux premières en carrière pour Leclerc. Ericsson a par ailleurs accédé à la troisième séance de qualifications (Q3) pour une deuxième épreuve consécutive. Le Suédois, sans volant la saison prochaine, a toutefois abandonné au 20e tour au Brésil.

10. Romain Grosjean, Haas (ND)

Grosjean a maintenu l’avantage sur son coéquipier Kevin Magnussen tout au long de la fin de semaine, décrochant les quatre points de la huitième position. Un résultat qui ramène le sourire après un Grand Prix très difficile pour Haas au Mexique et un abandon aux États-Unis.