Félix-Antoine Duval joue dans Midway

Le comédien Félix-Antoine Duval a récemment passé trois jours sur le plateau de Midway, le nouveau blockbuster américain de Roland Emmerich présentement en tournage à Montréal.

On pourra donc voir le Québécois dans la scène d’ouverture du film, mettant en scène la bataille de Midway ayant opposé les États-Unis et le Japon en 1942. La mégaproduction américaine, dotée d’un budget de plus de 100 M$, mettra en vedette Mandy Moore, Woody Harrelson, Luke Evans et Nick Jonas.

Cascades

Mais bien que l’on connaisse Félix-Antoine Duval pour ses rôles dans des séries telles que L’Échappée et Pour Sarah, c’est à titre de cascadeur, sa nouvelle passion, que le comédien a été engagé par la production américaine.

« Je devais être sur place au cas où le réalisateur aurait besoin de quelqu’un un peu n’importe où. Finalement, un des cascadeurs devait tourner un plan, mais comme il était gaucher, ça ne marchait pas avec les caméras. Alors, je l’ai remplacé et ils ont fait plusieurs plans sur moi. Je vais vraiment être dans le film. C’est fou raide, je capote », dit-il avec enthousiasme.

Nouvelle avenue

Félix-Antoine Duval espère bientôt pouvoir ajouter ce nouveau titre de manière officielle à son curriculum vitae. Car bien qu’il ait fait des cascades dans différents projets tels que Blue Moon et The Art of More, il se considère toujours comme « un comédien qui fait des cascades ». Une nuance bien importante à ses yeux.

« Je ne m’autoproclame pas cascadeur. Je sens que je vais réellement l’être quand j’en aurai fait plus. Ça va venir, mais d’ici là, je sais que j’ai des croûtes à manger. C’est comme si j’étais encore aux études et que je n’avais pas encore mon diplôme », souligne-t-il.

Ainsi, l’expérience Midway est arrivée au bon moment de son cheminement.

« C’est tout à fait dans mes cordes. Ça m’a permis de jouer physiquement, mais aussi d’observer beaucoup. Il y a beaucoup d’attente sur ce genre de plateau, alors j’en ai profité pour apprendre le rythme de tournage de grosses productions américaines. C’est vraiment impressionnant », explique-t-il.

►Le tournage du film Midway se poursuit à Montréal jusqu’en décembre. La sortie du film est prévue pour novembre 2019.