France: la ville de Strasbourg affiche Trump pour inciter à voter aux européennes

Une centaine d’affiches mises en place cette semaine par la ville de Strasbourg, dans l’est de la France, présentent le visage de Donald Trump partiellement masqué par les symboles européens pour encourager les électeurs à voter aux élections européennes de mai prochain.

Le slogan de cette campagne qui entend rappeler implicitement l’importance de l’Union européenne face à l’Amérique de Trump: «Cette fois je m’inscris, je vote».

«Il est normal que Strasbourg, capitale européenne, joue un rôle pour que les citoyens s’inscrivent sur les listes électorales», fait valoir Jean-François Lanneluc, directeur de la communication à la mairie socialiste.

«Quand on lance une campagne de communication, on cherche à ce que ce soit vu: il faut une aspérité. Là il y en a une, elle ne passe pas inaperçue, elle provoque un débat et c’est tant mieux».

«L’Europe reste une sorte de modèle à soutenir contre les tentations isolationnistes, que Trump incarne. Quand on voit comment il traite l’Europe... Le message est assumé, on a mesuré les risques, on savait que ça créerait du débat», poursuit-il.

Accrochées depuis mercredi matin, les affiches ont fait réagir, et plusieurs villes ont déjà sollicité la municipalité de Strasbourg pour récupérer cette campagne, «ce qui est tout à fait possible puisqu’elle est libre de droits», note encore M. Lanneluc.

Face aux éventuelles accusations de parti pris, la mairie de Strasbourg assume : «Je ne crois pas qu’une campagne comme ça fera bouger une voix», estime Jean-François Lanneluc. «On savait que ça pourrait être instrumentalisé, mais il n’y a pas de communication réussie sans risques».

Les élections européennes se dérouleront du 23 au 26 mai prochains.