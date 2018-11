Gros bon sens

« Doit-on prononcer le dernier s du mot sens ? » demande Ulysses. Notre lecteur précise : « Un prof de français, “de France”, prononce toujours le mot sens comme dans la liaison sens unique. » Il a bien raison. Les professeurs de français d’ici vous diraient la même chose. Le s final du terme sens se fait entendre. Il suffit de l’écouter. Sauf... dans les formes sens dessus dessous et sens devant derrière, où le s final (de sens) n’est pas prononcé. Sens dessus dessous et non sans dessus dessous ? Oui. La graphie correcte est sens dessus dessous (sens devant derrière). L’idée exprimée n’est pas l’absence d’un dessus ou d’un dessous. Sens dessus dessous signifie plutôt à l’envers. Autrement dit, ce qui devrait être dessus est dessous et vice versa. La locution est employée pour désigner un grand désordre. Ex. : Le système de santé est sens dessus dessous. On peut même dire d’une personne bouleversée qu’elle est sens dessus dessous.