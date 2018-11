Guy Ouellette poursuit le gouvernement du Québec pour 550 000$

Le député de Chomedey Guy Ouellette poursuit le gouvernement du Québec, en lien notamment avec les perquisitions menées par l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Jeudi, l’élu a transmis par le biais de ses avocats une requête introductive d’instance dans le but de poursuivre la Procureure générale du Québec pour 550 000 $.

De cette somme, 250 000 $ sont directement liés à une perte de réputation qu’il dit avoir subie après l’opération de l’UPAC à son endroit en octobre 2017.

Guy Ouellette était soupçonné d’être à l’origine de fuites d’éléments de preuve dans l’enquête Mâchurer sur le financement politique et l’octroi de contrats publics. Arrêté par les policiers lors de cette opération, aucune accusation n’avait toutefois été portée contre lui.

En juillet dernier, M. Ouellette avait déposé une requête pour faire invalider les mandats utilisés à ce moment pour perquisitionner son véhicule et ses deux résidences. Deux mois plus tard, en septembre, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait finalement rendu publique sa décision de ne pas contester la requête en cassation du député, lui permettant ainsi de retrouver les objets qui avaient été saisis lors des perquisitions.