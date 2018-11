Heure de pointe dans le métro: des besoins « criants », admet Schnobb

La hausse d’achalandage de 5% dans le métro de Montréal crée des situations pénibles à l’heure de pointe, et des changements devront être apportés au réseau de transport.

C’est ce qu’a mentionné le président de la Société de transport de Montréal (STM) Philippe Schnobb, en marge de la commission sur les finances lors de laquelle l’organisme présentait son budget jeudi.

«Je pense que c’est criant quand on voit que le matin, on attend encore à certains moments pour laisser passer des trains pour pouvoir monter. Il faut considérablement réfléchir aux développements futurs», a-t-il dit. «On est conscients qu’il y a certains impacts et qu’au moment le plus pointu de l’heure de pointe il peut y avoir des difficultés.»

M. Schnobb a rappelé que la STM augmenterait dès le mois de mars la fréquence de ces trains sur la ligne orange lors de l’heure de pointe matinale.

Mais le changement ne pourra pas passer que par cette mesure. «Il y a une limite à ce qu’on peut faire dans le métro pour améliorer les choses, on ne peut pas avoir un métro aux 20 secondes. C’est pour ça que c’est important de réfléchir au développement du réseau, à d’autres lignes de métro, à d’autres moyens pour déplacer les gens vers le centre-ville, c’est essentiel d’avoir cette réflexion-là», a-t-il poursuivi, mentionnant que des autobus directes vers le centre-ville pourraient être ajoutées.

Plusieurs des mesures annoncées par la STM se déploieront sur plusieurs années, par exemple la construction du garage Côte-Vertu qui permettra une nouvelle hausse de fréquence sur la ligne orange.