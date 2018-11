Le mouvement «Zéro déchet» gagne en popularité en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES – Le mouvement «Zéro déchet» n'est pas que l'affaire des grandes villes. La Mauricie compte de plus en plus d'adeptes de cette philosophie de consommation écoresponsable.

Dans un commerce du centre-ville de Trois-Rivières qui offre la vente d'aliments en vrac, TVA Nouvelles a rencontré une adepte un mouvement «Zéro déchet». Claudine Lacroix fréquente justement le Marché Notre-Dame, car elle sait qu'elle peut apporter ses bocaux pour ses achats. «Je prépare mon épicerie [...] pour savoir quels articles nécessitent que j'apporte mes contenants», a-t-elle confié.

L'achalandage du Marché Notre-Dame qui fait partie du circuit «Zéro déchet» témoigne bien de la popularité du mouvement qui prend de l'ampleur. Les adeptes parlent d'un mode de vie à adopter, dont le but est de réduire le plus possible la production des déchets en appliquant quelques trucs. «On refuse ce dont on n'a pas besoin, on réutilise ce qu'on peut réutiliser, on réduit ce qu'on peut réduire, on récupère ce qu'on peut, puis on composte», a énuméré Joëlle Carle, adepte du «Zéro déchet» et directrice générale de La Brouette, un organisme à but non lucratif ayant pour but de promouvoir un mode de vie écoresponsable.

Dans notre région, il y a beaucoup de chemin à faire si on se fit aux données les plus récentes, celles de 2016 du ministère de l'Environnement qui a recensé les quantités d'ordures ménagères produites annuellement par habitant. Les habitants de Bécancour produisent le moins de déchets avec 309 kilogrammes de déchet par année. À Trois-Rivières, on parle de 317 kilogrammes et 366 kilogrammes à Shawinigan.

Les données augmentent pour les MRC de Maskinongé et de Mékinac avec respectivement 380 et 431 kilogrammes. Les habitants de La Tuque sont de tristes champions avec 602 kilogrammes de déchets produits par personne par année.

Il existe différentes façons d'appliquer la philosophie «Zéro déchet» dans son quotidien. Une station-service de Trois-Rivières offre depuis peu la vente de lave-glace en libre-service. Le remplissage se fait avec une pompe comme pour le remplissage d'essence. Il semble que les clients ont adopté cette façon de faire puisque la station libre-service de lave-glace est maintenant préférée aux traditionnels bidons.

Une pharmacie de la région adopte aussi le mouvement «Zéro déchet», une première en Mauricie. La propriétaire du Proxim du boulevard Parent à Trois-Rivières voulait faire un effort écologique dans son commerce. »On a commencé à offrir des produits en vrac. Il s'agit de produits corporels et des produits ménagers», a expliqué Anne-Louise Turcotte. Les clients peuvent apporter leurs propres contenants pour faire le plein de détergent, shampoing, revitalisant, etc.

Il n'y a donc plus d'excuse pour faire son propre effort pour l'environnement.