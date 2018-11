PQ et QS obtiennent le statut de groupe parlementaire

Même s’ils n’ont fait élire que dix députés chacun aux dernières élections, le Parti québécois et Québec solidaire bénéficieront des avantages d’un parti officiellement reconnu à l’Assemblée nationale.

Un budget pour embaucher des employés, un droit de parole à la période des questions et un droit de vote en commission parlementaire, là où on concocte les lois. Voilà grossièrement ce que les péquistes et solidaires ont obtenu au terme de rudes négociations avec le gouvernement Legault et l’opposition libérale. Une entente de principe est intervenue jeudi soir entre les différentes formations politiques.

Jusqu’à aujourd’hui, les règles de fonctionnement du Parlement prévoyaient que les partis pouvant bénéficier de ces avantages devaient avoir fait élire au moins 12 députés ou 20% des suffrages.

Voiture de fonction

Reste à voir si la solidaire Manon Massé et le péquiste Pascal Bérubé prendront la voiture de fonction et le garde du corps qui viennent avec le poste de chef parlementaire. La cochef de QS a fait savoir récemment qu’elle accepterait la voiture de fonction si on la lui offre pour des questions de sécurité.

Le premier ministre et ses ministres, de même que les chefs des partis d’opposition à l’Assemblée nationale ont droit à un service de protection par des gardes du corps, qui assurent aussi le rôle de chauffeur. Une voiture de fonction, ou «limousine» dans le jargon parlementaire, est également mise à leur disposition. Notons qu’il s’agit généralement d’une minifourgonnette Toyota Sienna.

Sur son fil twitter, le chef intérimaire péquiste Pascal Bérubé a salué cette entente «porteuse pour le parlementarisme». Il a rappelé que près de 700 000 électeurs avaient voté pour le PQ.

Le leader parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, s’est lui aussi réjouit de l’accord. «Un grand jour pour ce jadis petit parti», a-t-il gazouillé.