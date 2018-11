Le projet d’amphithéâtre en péril à Ottawa

Une dispute entre les Sénateurs d’Ottawa et leur partenaire d’affaires du groupe RendezVous LeBreton pourrait mettre en péril le projet IllumiNATION, qui prévoit notamment la construction d’un nouvel amphithéâtre sur les plaines LeBreton à Ottawa.

Après avoir conclu une entente de principe avec la Commission de la capitale nationale (CCN) au mois de janvier, Eugene Melnyk et le Trinity Development Group ont indiqué avoir des difficultés à résoudre des problèmes internes, selon ce qui a été révélé lors d’une rencontre publique du CCN, jeudi.

La CCN laisse maintenant jusqu’au mois de janvier pour s’entendre, sans quoi un nouvel appel d’offres sera lancé pour la revitalisation du site.

«Évidemment, c’est un pas en arrière et une déception, a dit le maire d’Ottawa Jim Watson, lors d’une conférence de presse. Beaucoup de travail a été fait pour les documents préparatoires, les consultations et la planification. Donc, il y a de la déception et de la frustration dans les deux groupes de RendezVous LeBreton.»

Les Sénateurs tentent de se rapprocher du centre-ville, puisque la localisation du Centre Canadian Tire, actuel domicile du club, est considérée comme un inconvénient et un obstacle au maintien de bonnes foules.

Selon le réseau ESPN, les Sénateurs figurent au 27e rang sur 31 équipes au chapitre de la moyenne de spectateurs par match à domicile, avec 14 216 partisans qui franchissent les tourniquets.