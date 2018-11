Les Bears célèbrent l’Action de grâce de digne façon

Le demi de sûreté Eddie Jackson a réalisé une interception qu’il a ramenée dans la zone des buts sur une distance de 41 verges au quatrième quart, permettant aux Bears de Chicago de l’emporter 23 à 16 contre les Lions à Detroit, jeudi après-midi.

Jackson s’est interposé devant un joueur adverse pour saisir un relais de Matthew Stafford et détaler seul en direction du territoire ennemi. Son jeu a ainsi mené les Bears (8-3), en tête de la section Nord de l’Association nationale, vers un cinquième gain consécutif.

Sans Trubisky

Privé de son quart numéro 1 Mitchell Trubisky, blessé à l’épaule droite, Chicago a dû s’en remettre au substitut Chase Daniel. Ce dernier a complété 27 de ses 37 passes pour 230 verges et deux majeurs. Il a rejoint Tarik Cohen et Taquan Mizzell pour des touchés.

«[Cette victoire] signifie beaucoup, a dit Daniel au quotidien "Chicago Tribune", après la rencontre. Vous ne savez pas quand ce genre d’opportunités va revenir et vous devez profiter de chacune d’entre elles.»

«J’ai 10 passes incomplètes aujourd’hui, et il y en a cinq ou six que j’aimerais relancer. Mais certaines d’entre elles ont un lien avec le synchronisme, d’autres avec les nerfs, et quelques-unes sont des mauvais lancers. Je crois que je vais apprendre de cela. Je vais regarder les séquences vidéo et passer à autre chose.»

L’entraîneur-chef des Bears Matt Nagy a d’ailleurs expliqué que Trubisky avait été dérangé par la décision de ne pas faire appel à ses services, mais que le pivot avait ensuite agi en véritable joueur d’équipe.

«Il voulait vraiment jouer, mais nous devions être intelligents dans cette situation. Il devait le comprendre et il a compris. Quand il a compris, tout allait bien. Il a ensuite participé à toutes les rencontres d’équipe.»

Chez les Lions (4-7), Stafford a atteint la cible 28 fois en 38 occasions pour 236 verges et deux interceptions. Le vétéran LeGarrette Blount a couru deux fois dans la zone des Bears pour des majeurs. Kenny Golladay a ajouté 90 verges en cinq réceptions.