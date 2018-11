Les coups de cœur de...Brigitte M.

Cette semaine, la soprano Brigitte M., alias Brigitte Marchand, nous fait plonger dans la magie des festivités de décembre avec le lancement de son album de Noël intitulé Noël entre amis. La chanteuse, connue pour son rôle de Fleur de lys dans Notre-Dame-de-Paris, a également joué dans plusieurs comédies musicales comme Grease et Dracula. L’interprète d’origine montréalaise nous fait découvrir ses adresses préférées en ville.

Le restaurant préféré ?

Photo courtoisie

Je ne suis pas quelqu’un qui va beaucoup au restaurant. Je cuisine beaucoup à la maison. Toutefois, j’aime beaucoup le Soupesoup, que ce soit sur l’heure du lunch ou pour prendre une bouchée avec une amie. Je ne suis pas nécessairement végétarienne, mais j’aime aussi beaucoup le resto Aux Vivres. En fait, j’aime beaucoup les endroits qui offrent sur leur menu des légumes ou encore des salades. J’aime manger léger. Finalement, n’importe quelle place de sushis fait mon bonheur. Par exemple, le Mikado, à Montréal, est un classique.

Photo tirée de Facebook

L’endroit où prendre un café ?

Photo Chantal Poirier

C’est drôle ce que je vais dire, parce que ce n’est pas un café... Il s’agit du supermarché Avril, dans le Quartier Dix30. Il y a un comptoir-bistro, où l’on sert des plats santé faits maison, et on peut y prendre un café. Leur café au lait est vraiment, vraiment bon ! Il est velouté. Il y a également le Café Milano. On a l’impression d’être en Italie, dans les années 60. Rien n’a changé. J’adore l’ambiance.

L’activité préférée ?

Je fais mille et une choses. D’abord, je m’occupe souvent des chiens et des chats de mes voisins. C’est un service privé que j’offre. Ma petite compagnie s’appelle Chat-L’Heureux. Je m’occupe de sortir les chiens et de nourrir les chats, lorsque les maîtres sont en vacances. J’aime bien m’occuper des animaux des autres. Je suis une passionnée des animaux. Je confectionne également des bijoux. J’en vends à l’occasion et c’est sporadique. Je crée toujours de nouveaux modèles. C’est très artisanal.

Une adresse secrète à découvrir ?

Photo tirée de Facebook

Je suis une amoureuse du chocolat. C’est mon péché mignon. Je suis une fanatique des chocolats artisanaux et de qualité et il faut découvrir l’atelier Chocolats de Chloé, qui se situe sur l’Avenue Duluth. Il y a des saveurs comme à l’huile d’olive, au vinaigre balsamique, au chai ou encore à la fleur de sel.

L’événement culturel le plus couru ?

Le Messie de Haendel. C’est vraiment une œuvre musicale classique pour les chanteurs et chœurs. C’est un concert présenté presque toutes les années à la Basilique Notre-Dame, à la période des Fêtes. C’est un incontournable pour moi dans le temps de Noël. Sinon, j’adore la Braderie de Montréal. Je ne magasine pas beaucoup, mais cet événement me fait dépenser ! On peut encourager les designers et les créateurs québécois.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Le côté cosmopolite et ses quartiers qui le composent. Le multiculturalisme est unique à Montréal. Chaque quartier a sa spécialité, comme le Mile-End et ses bagels, ou encore La Petite-Italie et ses épiceries italiennes.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Je retourne vraiment loin à l’enfance. C’était lorsque je patinais avec ma mère et mes sœurs sur le lac Castor. Je crois qu’on ne peut plus patiner sur le lac, depuis un an ou deux, et cela m’a tellement attristé d’apprendre la nouvelle. J’habitais à Saint-Léonard et on partait de la maison pour se rendre en plein cœur de la montagne. C’était une si belle activité familiale. J’avais l’impression de m’exiler en campagne. Que de beaux souvenirs !

Un mot pour décrire Montréal ?

Deux mots ! Terre d’accueil. On accueille tout le monde, quelles que soient l’orientation sexuelle, la nationalité ou l’allégeance religieuse.