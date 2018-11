Ligne orange: la STM envisage d’installer des portes «antisuicides»

La Société de transport de Montréal (STM) envisage d’installer des portes «antisuicides» sur les quais de la ligne orange du métro, ce qui pourrait aussi, à terme, prévenir plusieurs arrêts de service.

«C’est quand même avancé, mais on n’a pas passé toutes les étapes d’autorisation et de financement reliées à cela. Mais ça augure très bien. On [a bon espoir] de pouvoir faire cela dans un avenir relativement rapproché», a annoncé aujourd'hui le directeur général de la STM, Luc Tremblay.

Selon M. Tremblay, des études «assez poussées» ont déjà été réalisées, qui ont permis de trouver une technologie pour installer les portes sans que l'on doive fermer les stations de métro pendant les travaux.

«Le gros obstacle est franchi», a-t-il indiqué lors d’un point de presse après la présentation du budget et du plan triennal d’immobilisations de la STM à la Commission sur les finances, à l’hôtel de ville.

Les portes palières, comme celles que l’on retrouve dans le métro de Paris, sont des portes permanentes installées sur les quais qui ne s’ouvrent que lorsque le train s’immobilise à la station.

Cela empêche par exemple les usagers de lancer des objets sur les rails ou de se faufiler à l’intérieur des tunnels du métro. Ces équipements pourraient aussi prévenir les suicides.

Selon la STM, un homme était présent mercredi matin dans les tunnels, ce qui a obligé la société à interrompre le service pendant 25 minutes puisqu’il fallait trouver cette personne.

Selon plusieurs médias, la STM avait lancé en août un appel d'offres en vue d'obtenir des services professionnels pour, entre autres, la réalisation d'études ainsi que de plans et devis concernant l'aménagement de ces portes sur la ligne orange.

Pas sur la ligne verte

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb, a expliqué que ces portes ne seraient installées pour le moment que sur les quais de la ligne orange, la seule qui soit entièrement dotée de trains AZUR.

«Vous aurez remarqué que les portes des MR-63 et MR-73 ne sont pas aux mêmes endroits que les portes AZUR. Alors, sur la ligne orange, c’est envisageable, parce qu’on a un seul matériel roulant, alors que sur la verte, tant qu’on a les deux, même si c’est 90 % AZUR [on ne pourrait pas]», a-t-il précisé.

La STM doit maintenant déterminer si ces portes palières seraient installées sur toute la ligne ou seulement à certaines stations, a ajouté M. Schnobb.