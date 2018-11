Ma gang de malades

Je me sens à part, car je n’ai plus de troubles anxieux et je ne prends aucune médication. Ce n’est pas le cas de la plupart de mes amis.

J’ai 12 ans. Toutes les semaines, je me rends chez ma psy. Pendant 9 mois, je suis obligée de revenir au monde.

Je n’étais plus ancrée dans la réalité. Je dormais peu, j’avais peur, je hurlais, paralysée. L’angoisse était un poupon gavé de craintes qui, crise après crise, me serrait les entrailles. Mes parents, désemparés, ne savaient pas encore que ce serait des enfants comme moi qui constitueraient une grande partie de la société de demain.

Je ne voulais pas grandir. Pourtant, aujourd’hui je mesure 6 pieds. En vieillissant, j’ai compris que je ne suis pas la seule qui a souffert, qui souffre ou qui souffrira. Ma génération est malade... mentale.

Troublante réalité

Troubles anxieux, troubles alimentaires, TDAH, dépression... 35% des jeunes Canadiens souffrent de près ou de loin de problèmes mentaux.

Vous êtes surpris? Sur quelle planète vivez-vous? Si vous ne vous en êtes pas aperçus, c’est que vous ne devez pas souvent côtoyer des jeunes.

Nos flacons de pilules dans le sac à dos, nos crises d’anxiété de performance, nos petites salades avalées en 5 minutes entre 2 cours, nos yeux cernés par l’insomnie, vous ne les avez jamais remarqués?

Je peux comprendre que notre regard est difficile à capter, car nos yeux sont souvent rivés sur nos téléphones. Peut-être que si nous avions la tête haute, vous pourriez voir qu’il y manque une étincelle. Un petit «je-ne-sais-quoi» qui donne envie de refaire le monde. Pouvez-vous me dire comment avoir envie de refaire le monde quand le nôtre croule sous l’angoisse jour après jour?

Un mal indétectable

Il ne s’agit pas d’un bras cassé, ni d’un ongle incarné, mais plutôt d’une souffrance invisible qui a élu domicile dans la tête, le cœur et l’âme.

À l’ère où les détecteurs les plus sophistiqués peuvent presque tout déceler, comment se fait-il que le mal de vivre puisse encore passer sous le radar?