Marco Dubois fait sa place avec le Rouge et Noir

L’ancien receveur du Rouge et Or de Laval Marco Dubois n’avait capté que trois passes pour 11 verges à sa première saison professionnelle avec le Rouge et Noir d’Ottawa. Il s’est toutefois démarqué en finale de l’Est contre les Tiger-Cats de Hamilton en inscrivant un touché.

Repêché au deuxième tour cette année, Dubois avait attrapé seulement un ballon et n’avait jamais inscrit de majeur pendant ses cinq saisons à Québec. Une situation qui, comme il l’avoue d’emblée, le frustrait.

«J’étais fâché en quelque sorte. Je ne mentirai pas, a-t-il admis au quotidien "Ottawa Sun", à quelques jours de la Coupe Grey. C’est pour cette raison je crois que j’ai eu du succès sur les unités spéciales. J’avais d’autres opportunités de sauter sur le terrain et de porter le rouge et or, ce qui était spécial pour moi.

«Je suis un gars d’équipe et ils m’ont donné un rôle. J’étais toujours à 100 %.»

Une nouvelle position

Impressionné par ses résultats au «combine» de la Ligue canadienne de football (LCF), le Rouge et Noir n’a pas hésité à le sélectionner. L’organisation lui a ensuite demandé de s’entraîner à la position d’ailier rapproché, ce qu’il a accepté d’entrée de jeu.

«D’être un receveur qui bloque, je n’ai pas de problème avec ça, a-t-il déclaré. Faire des blocs quand Willy P (William Powell) a le ballon, c’est aussi agréable que d’attraper le ballon. J’aime ce rôle.»

À Ottawa, Dubois est entouré de plusieurs Québécois, dont l’ancien des Alouettes de Montréal Jean-Christophe Beaulieu et Antoine Pruneau. De l’avis de Pruneau toutefois, il règne un esprit d’équipe incomparable dans le vestiaire.

«C’est bien de voir les joueurs sur les lignes de côté si heureux les uns pour les autres, a dit Pruneau. Quand Marco [Dubois] a réussi un touché, je n’ai jamais vu une telle réaction du banc des joueurs.»

Fort d’une victoire de 46-27 en finale de l’Est, le Rouge et Noir croisera maintenant le fer avec les Stampeders de Calgary en finale, dimanche. Dubois aimerait bien pouvoir en sortir en champion, mais peu importe le dénouement, il apprécie chaque instant.

«Ce serait un point d’exclamation au terme d’une année folle pour moi – le repêchage, la nouvelle position. Je suis reconnaissant et je n’ai jamais eu autant de plaisir à jouer au football.»