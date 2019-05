Moins de travail au noir dans la construction

Des données récentes montrent une régression du travail au noir dans la construction résidentielle.

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) dévoile aujourd’hui un aperçu économique à propos de l’importance de l’économie souterraine au Québec et de la part du secteur de la construction résidentielle dans celle-ci. L’analyse de ces données illustre l’impact des crédits d’impôt à la rénovation pour lutter efficacement contre l’économie souterraine au cours des dernières années. On en parle avec François Vincent, vice-président aux relations intergouvernementales et publiques à l’APCHQ.