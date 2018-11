Pas facile de faire pipi au pont Champlain

Québec a donné deux jours au constructeur du pont Champlain pour chauffer, nettoyer et ajouter des toilettes chimiques qui sont insalubres.

Les toilettes chimiques sont congelées, offrent peu d’abri au vent et sont souillées d’excréments secs sur le sol et les murs. Au point où des travailleurs doivent marcher 30 minutes afin de pouvoir utiliser une toilette chauffée avec eau courante.

La gestion des toilettes par Signature sur le Saint-Laurent (SSL) sur l’un des plus grands chantiers du pays ne sent pas bon, a appris Le Journal. Au point où la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est intervenue mercredi.