Pluie à venir malgré un froid record

Des records de froid ont été enregistrés pour Montréal au cours des deux derniers jours, mais la neige et la température glaciale pourraient être choses du passé dès lundi.

Les températures ont battu deux importants records. Au moment le plus chaud de la journée, le mercure a pointé à -9,2 °C, soit quelques dixièmes de moins que la marque précédente pour un 22 novembre qui était de -8,9 °C.

« Ce ne serait pas surprenant d’avoir d’autres records [vendredi] parce que sur le sud du Québec comme Montréal et l’Outaouais, ce sera plus froid encore que la nuit [de mercredi à jeudi] », ajoute-t-il.

Cette vague de froid fera toutefois vite place à des températures plus proches des normales de saison, qui sont d’environ 4 °C le jour et entre -5 °C et -6 °C la nuit.