Policiers dans le métro: la STM voudrait une reddition de comptes plus précise

MONTRÉAL – La Société de transport de Montréal (STM) aimerait avoir plus de détails sur la façon dont le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dépense les fonds qu’elle lui verse pour intervenir et faire la surveillance dans le métro, alors qu’aucune entente de partenariat n’est pour le moment établie entre les deux entités.

«Pour ce bout-là, je pense qu’on pourrait avoir une reddition de comptes un petit peu plus précise pour savoir exactement comment les sommes sont utilisées», a soutenu jeudi le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb, qui a participé plus tôt avec le directeur général de la société, Luc Tremblay, à la Commission sur les finances à l’hôtel de ville.

M. Tremblay a indiqué que la STM versait environ 15 millions $ par année au SPVM pour sa section métro.

Entente formelle

Selon Luc Tremblay, la STM discute depuis «deux-trois ans» avec le SPVM pour établir une entente de partenariat plus formelle pour s’assurer que ce 15 millions $ est dépensé à bon escient.

«Je ne pense pas qu’on puisse parler de gestion opaque, je pense qu’il y a de la bonne volonté de part et d’autre, mais ça semble difficile d’avoir une entente formelle comme on peut avoir avec d’autres types de partenariats.»

Le directeur général a assuré qu’il ne pensait pas que cet argent était mal dépensé, mais que la STM aimerait avoir davantage de détails sur les indicateurs de performance du SPVM lorsque la facture pour ce service augmente.

«Depuis le tout début de l’unité, tout va bien, on travaille en collaboration avec la STM, on participe à des comités, des tables rondes, on a plusieurs rencontres d’échange, a répondu le superviseur à la division des communications du SPVM Emmanuel Anglade. Pour l’entente de collaboration, on est à tenir encore des rencontres d’échanges et on est prêt à avoir une.»

Ce dernier a précisé que le 15 millions $ est dépensé en masse salariale, en vertu d’une résolution de la Ville adoptée en 2007, et que la section métro remet un bilan annuel.