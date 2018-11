Problème d’énurésie nocturne

J’ai deux enfants, un petit garçon de 5 ans et une fillette de 7 ans. Tous deux sont de bons enfants sans véritables problèmes physiques ou psychologiques. Nous les avons élevés de la même façon et nous les croyons aussi intelligents l’un que l’autre. Ce qui ne nous prive pas de vivre une certaine tension avec notre fils présentement.

On a suivi les étapes de l’apprentissage à la propreté avec les deux et la victoire finale semblait acquise dans les deux cas. Mais dernièrement, notre fils a commencé à faire pipi au lit la nuit. Nous fûmes donc obligés de recommencer à lui mettre des culottes absorbantes pour minimiser les dégâts. Pas besoin de vous dire qu’il se sent humilié de ça et que son père et moi avons mis en branle une campagne de stimulation à redevenir propre.

Mais ça ne va pas du tout. Plus on insiste sur la nécessité de ne pas boire dans la soirée, de faire pipi avant d’aller au lit et de revêtir la culotte sous son pyjama, on dirait que ça provoque le pire? Même l’exemple de sa sœur n’a pas d’effet sur lui. Ne nous reste-t-il que la consultation en pédiatrie?

Une maman déçue

Vous devriez d’abord éviter de manifester votre déception et encore moins le comparer à sa sœur. Les garçons sont affectés plus que les filles par ce problème. Il existe sur internet diverses méthodes pour aider votre enfant, mais une visite médicale me semblerait appropriée pour lui donner le petit coup de pouce nécessaire à une reprise en charge de sa vessie. Et avant tout, n’en faites jamais un cas quand ça se produit.