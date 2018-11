Propos sexistes: un conseiller municipal s’excuse à l’hôtel de ville

Le conseiller Richard Guay a causé des remous en pleine commission sur les finances alors qu’il a félicité sa collègue Lisa Christensen en insinuant que la question qu’elle venait de poser était impressionnante «pour une femme mécanicienne».

Porte-couleur de Projet Montréal, Mme Christensen, qui a longtemps travaillé dans le secteur de l’automobile notamment en animant l’émission de radio «The, Car Show», venait de poser une question précise en lien avec les filtres à particules des autobus aux dirigeants de la Société de transport de Montréal (STM).

Celle-ci a tout d’abord paru surprise, puis a envoyé des regards incrédules à d’autres commissaires pendant le tour de parole de M. Guay, membre d’Ensemble Montréal.

La conseillère de Projet Montréal Laurence Lavigne-Lalonde a ramené le sujet sur le tapis lorsqu’elle a pris la parole à son tour, mentionnant d’emblée qu’elle souhaitait que tous travaillent dans la collégialité et qu’elle estimait le commentaire de M. Guay « complètement déplacé ».

Excuses

À la fin de la période de questions, celui-ci a repris la parole pour s’excuser de ses propos « très malhabiles ».

« J’ai le plus grand respect pour elle, on travaille conjointement dans l'arrondissement depuis un an déjà, nous avons beaucoup d'atomes crochus. Elle est mécanicienne, je suis mécanicien. On discute beaucoup ensemble », a-t-il dit.

Les deux élus travaillent ensemble depuis plusieurs années dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles et ont tous deux de l’expérience en travail mécanique. « [Quand on sait cela], on comprend mieux pourquoi elle posait des questions pointues sur les filtres », a expliqué M. Guay, qui a dit avoir formulé son commentaire, car il constatait de l’étonnement dans la salle en lien avec les questions de Mme Christensen.