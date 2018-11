Rappel inattendu pour Chaput

NEWARK | C’est dans l’État de New York que Michael Chaput s’attendait à jouer mercredi soir. Loin de lui l’idée de se plaindre, toutefois, d’un détour inattendu vers le New Jersey.

Chaput se préparait pour la rencontre de mercredi soir entre le Rocket de Laval et les Comets d’Utica quand le Canadien l’a avisé, mardi, qu’il était invité à rejoindre l’équipe à Newark.

L’attaquant de 26 ans, qui occupe le quatrième rang des pointeurs du club-école du Tricolore avec 10 points en 18 matchs, ne se doutait pas le moins du monde que son téléphone allait sonner.

« On regardait le match (du Canadien, lundi) et personne ne s’est blessé, donc c’est arrivé de nulle part et je suis très excité d’être ici. C’est plaisant d’être rappelé quand tu ne t’y attends pas vraiment. C’est une belle opportunité », s’est-il réjoui après son premier entraînement avec l’équipe.

Message au quatrième trio

Le rappel de Chaput se veut un message clair au quatrième trio, dont le jeu cette saison place souvent l’équipe dans le pétrin. Claude Julien s’est d’ailleurs montré aussi limpide que ferme à ce sujet en retirant Matthew Peca de la formation au profit de Chaput.

« C’est une position qui change (celle de centre), mais tout le monde devrait être sur le bout des orteils pour continuer d’être dans l’alignement. Ce n’est pas nécessairement de marquer plus de buts, mais de ne pas s’en faire marquer. On a besoin d’un quatrième trio qui donne de meilleures présences, qui est plus fiable. On n’est pas en position de changer trois joueurs, mais il faut mettre tout le monde en alerte », a-t-il martelé.

Chaput, qui a connu un bon camp d’entraînement, constitue une carte intéressante pour Julien puisqu’il peut évoluer au centre comme à l’aile.

« Ça allait bien avec le Rocket. Je passais de l’aile au centre, donc il y a eu quelques ajustements, mais dans l’ensemble ça s’est bien passé.

« Je veux amener du momentum à l’équipe. En jouant au centre de la quatrième ligne, je me retrouve avec

(Nicolas) Deslauriers, qui travaille fort et qui n’a jamais peur d’aller dans les coins, en plus de Hudon qui est super intelligent, donc on peut être efficace et former un bon trio », a indiqué Chaput avant le match.

Deslauriers heureux

Affirmant que le message est bien compris, Nicolas Deslauriers s’est pour sa part dit ravi de renouer avec Chaput.

« J’ai pu jouer avec lui pas mal cet été. On a tous vu le bon camp qu’il a connu. C’est un gars travaillant. Dans la Ligue américaine, je l’ai souvent affronté et c’est un gars qui travaille toujours fort dans les deux sens de la patinoire.

« On s’attendait à ce qu’il y ait des changements sur le quatrième trio, c’est sûr. On joue moins de grosses minutes que les premières lignes et quand la fatigue embarque, c’est à nous d’élever notre jeu », a-t-il dit en matinée.