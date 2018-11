Un balado qui pourrait être utile

Mike Ward attendait ce moment depuis deux ans. Et c’est finalement cette semaine qu’il a pu participer au très populaire podcast américain The Joe Rogan Experience. L’émission, animée à Los Angeles par l’animateur et humoriste Joe Rogan, totalise 100 millions de téléchargements par mois.

« C’est sûr que ça va m’ouvrir des portes [aux États-Unis], dit Ward. En même temps, je suis à un endroit dans ma carrière où pour vraiment ouvrir des portes, il faudrait que je déménage à Los Angeles. Mais j’aime trop ma vie à Montréal pour partir. Ce qui risque d’arriver, c’est que je vais être la moitié de mon temps aux États pour bâtir des shows. »

Roast Battle

Mike Ward a passé quatre jours à Los Angeles cette semaine. En plus de participer à l’émission de Rogan, il a aussi été juge pour le Roast Battle au Comedy Store. « J’en ai profité pour faire la promo de mon podcast anglophone 2 Drink Minimum. »