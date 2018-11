Un café «plant base» près de l’Université Concordia où prendre une pause entre deux examens

La saison des examens est arrivée. Si vous avez besoin de prendre une petite pause entre deux périodes de stress intenses, un arrêt au charmant café Hvmans s’impose.

Le petit espace lumineux situé tout près de l’Université Concordia est l’endroit parfait pour respirer par le nez et faire le plein de vitamines.

Vous trouverez certainement un peu de réconfort dans son menu «plant base» composé de salades craquantes, de sandwichs décadents et de viennoiseries savoureuses.

À noter qu’en plus de sa sélection de bouchées santé, le Hvmans est aussi très «instagrammable». Vous y trouverez de petits bancs en ciment triangulaires où siroter votre latté en toute quiétude.

Hvmans

1455 rue Sainte-Catherine Ouest

