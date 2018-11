Un changement d’air bénéfique pour Skinner

BUFFALO | Il n’y a pas juste Max Domi qui renaît après une transaction. Chez les Sabres de Buffalo, Jeff Skinner a retrouvé sa touche magique et son sourire dans une ville où le hockey occupe une plus grande place dans le cœur des partisans que dans l’obscur marché de Raleigh, en Caroline du Nord.

À 26 ans et déjà à sa neuvième saison dans la LNH, Skinner porte les couleurs d’une autre équipe que celles des Hurricanes pour la première fois. Et disons que le jaune et le bleu des Sabres lui vont bien puisqu’il compte déjà 23 points (15 buts, 8 passes) à ses 22 premiers matchs. Avec ses 15 buts, il partage le deuxième rang des meilleurs buteurs de la LNH avec Alex Ovechkin, des Capitals de Washington. Seul David Pastrnak, des Bruins de Boston, a touché la cible plus souvent avec 17 réussites.