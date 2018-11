Un rêve de gamin pour Chris Merchant

Chris Merchant a hâte de se produire dans un environnement hostile.

«Quand tu es jeune, tu rêves de jouer dans un grand stade et devant une grosse foule avec un enjeu élevé, a raconté le quart-arrière étoile des Mustangs de Western. À Buffalo, j’ai vécu une partie de l’expérience en affrontant Penn State, mais le stade n’était pas plein en raison de la pluie.»

Merchant s’attend-il à un match plus difficile que l’an dernier alors que les Mustangs avaient disposé du Rouge et Or par la marque de 39-17 pour remporter la 7e Coupe Vanier de leur histoire?

«Ça va être plus difficile parce que Laval joue à domicile et obtiendra l’appui de ses partisans, a-t-il expliqué. Si on exécute bien, qu’on s’en tient à notre plan de match et qu’on n’est pas dérangé par la température, on sera correct. Nous avons une meilleure équipe qu’en 2017.»

Frappé solidement à quelques reprises en première demie, samedi dernier, face aux Huskies de la Saskatchewan à l’occasion de la Coupe Mitchell, Merchant est revenu encore plus fort en deuxième demie avec quelques bonnes courses qui ont fait mal aux champions de l’Ouest.

«J’ai eu peur un peu en début de match parce que je me suis fait frapper à un endroit où c’est douloureux, a-t-il indiqué, mais il n’y avait rien pour me garder à l’écart du jeu. J’ai fait beaucoup de physiothérapie cette semaine et je me sens bien. Si on me donne la course, je vais en profiter parce que c’est une partie importante de mon jeu. Sinon je vais mettre le ballon dans les airs.»

Greg Marshall est élogieux à l’égard de son pivot de 4e année. «C’est un guerrier, a imagé le pilote des Mustangs. C’et tout un compétiteur. Ce n’est pas évident pour un quart-arrière, mais Chris est capable de décocher une longue passe tout en sachant qu’il se fera frapper solidement.»

Merchant a hâte de croiser le fer avec Mathieu Betts. «J’ai le plus grand respect pour Mathieu et je suis excité qu’il se retrouve de l’autre côté, a-t-il souligné au sujet de l’ailier défensif étoile du Rouge et Or. J’ai appris à le connaître à l’extérieur du terrain lors du Défi Est-Ouest. Il faudra lui porter une attention particulière, mais j’ai confiance en notre ligne offensive. Il va réussir des jeux parce que c’est tout un joueur, mais on va être correct si on peut le neutraliser la plupart du temps.»