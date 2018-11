Voici les 10 meilleurs soldes beauté pour le Cyberlundi

L'Action de grâce américaine commence à devenir notre fête favorite, avec tous ces merveilleux rabais beauté qui ne cessent d'apparaître!

Non seulement avons-nous eu droit à une foule de soldes durant le week-end, mais ça se poursuit ce lundi!

On continue donc à faire des provisions de nos produits favoris ou à prendre de l'avance sur notre magasinage des Fêtes avec ces soldes du Cyberlundi!

1. Mario Badescu sur Amazon

Amazon offre 30 % de rabais sur certaines marques beauté de luxe comme Mario Badescu. La gamme de soins pour le visage comprend plusieurs produits pour tous les types de peau. On aime beaucoup leur spray fixant à la rose ou encore leur produit traitant pour les petits boutons. Deux must qu'il vous faut absolument dans votre trousse beauté!

www.amazon.ca

2. Biotherm

Profitez de 15 % de rabais sur tous vos achats et de 20 % sur les achats de 90 $ et plus sur le site de Biotherm. Pour les paniers qui atteignent 150 $ et plus, vous aurez un cadeau de 11 produits d’une valeur de 96 $ avec le code CYBERWEEK. Ça vaut le détour!

www.biotherm.ca

3. The Body Shop sur Amazon

Vingt pour cent de rabais sur les produits The Body Shop, ça nous parle! Avec les beurres pour le corps, les exfoliants, les crèmes à main et tout le reste, on peut se procurer tous nos essentiels de l’hiver au même endroit. C'est une marque qui plaît à tous, donc idéale pour un cadeau d'hôtesse ou d'échange.

www.amazon.ca

4. Clarisonic

Certains produits en particulier sont en solde chez Clarisonic, comme le Mia Smart, à 25 %, et le Prima, à 99 $ au lieu de 129 $. De plus, si vous dépensez plus de 199 $, vous aurez droit à un cadeau de cinq produits Biotherm!

www.clarisonic.ca

5. Shu Uemura

Sur les produits déjà réduits, profitez d’un rabais supplémentaire de 25 %, voire de 50 % dans certains cas, avec le code SHUCYBER.

www.shuuemura.com

6. Vichy

Vichy offre un rabais de 25 % sur tous les produits ainsi qu’un cadeau de 16 produits à ceux qui entrent le code CYBERMONDAY.

www.vichy.ca

7. La Roche-Posay

Un peu comme Vichy, La Roche-Posay offre un rabais de 20 % sur tous les produits et un cadeau de 12 articles à ceux qui utilisent le code CYBERMONDAY.

www.laroche-posay.ca

8. Bite Beauty

Du 25 au 27 novembre, vous aurez un cadeau de quatre produits si vous achetez pour 35 $ ou plus, ainsi qu'un rabais de 20 %. Le code est MONDAY4.

www.bitebeauty.com

9. Fruits et Passion

Pour le Cyberlundi, Fruits et Passion offre une réduction de 30 % sur tous les produits en boutique et de 40 % en ligne. En ce qui concerne les articles de Noël, si vous en achetez deux, le troisième est gratuit!

www.fruitsetpassion.com

10. IT Cosmetics

Profitez d’un rabais de 20 % sur tous les achats de 40 $ ou plus et obtenez un échantillon de luxe gratuit en utilisant le code CYBER18.

www.itcosmetics.ca

