LEVAC, Gilles



Paisiblement au Centre d'hébergement Rigaud le mercredi 21 novembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé Gilles Levac, de Dalhousie.Il était l'époux bien-aimé de Yolande Levac (Lumière), le père bien-aimé de Christine McDonell (Huntly) de Lancaster, Jean-François Levac de Gatineau, Stéphane Levac (Laurie McKay) de Dalhousie, Nathalie (Marvin MacDonald) de Maxville et feu Joanne MacCuaig (feu Artie).Prédécédé par ses parents Domina Levac et Emma Rousseau, il était le cher frère de Laurier Levac, feu Geoff Levac, feu Madeleine Levac et feu Marguerite Chenier. Grand-père attentionné de Jeffrey McDonell (Angie) et Darrell McDonell (Krista), Jason MacCuaig (Shannon) et Kristina MacNaughton (Eric), Dominique Levac (Kyria) et Stephanie Levac, Liam MacDonald et Daniel MacDonald; il était fier de ses onze arrière-petits-enfants. Il laisse également plusieurs neveux et nièces.Les funérailles seront célébrées le samedi 24 novembre 2018 à 11h en l'église catholique de Ste-Marguerite-d'Écosse, Glen Nevis. Les cendres seront ensuite déposées au columbarium de la paroisse, sous la direction funéraire de:114, RUE MAIN, ALEXANDRIA613-525-2772Condoléances: www.munromorris.comEn guise de sympathie, un don au "Dan McKay/Joanne MacCuaig Memorial Golf Tournament" serait apprécié par la famille.En mémoire de Gilles un arbre sera planté au Memory Woods.