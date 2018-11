10 offres du Vendredi fou pour vous préparer au temps des Fêtes

C’est Noël en novembre! Que ce soit pour dénicher des cadeaux ou se trouver une tenue des fêtes à bon prix, c’est ici et maintenant que ça se passe!

Si c’est de petits pots dont vous avez besoin, il y a fort à parier que vous trouverez de quoi vous rassasier avec les offres suivantes.

Cette année, évitez-vous les files en magasins et consultez en ligne les meilleures offres mode et beauté pour femme du Black Friday.

BEAUTÉ

1. Amazon

Le sèche-cheveux de Beautural sur Amazon affiche un rabais exceptionnel de 50 %. Cet appareil décroche les éloges auprès de ses utilisateurs. La technologie de son moteur à courant alternatif promet une meilleure distribution de la chaleur et un séchage qui cause moins de dommage aux cheveux. Un design élégant en tous points qui vous donnera certainement envie de l’exposer dans votre salle de bain. Achetez en ligne.

2. Vichy

Le Vendredi fou se prolonge jusqu’au 25 novembre chez Vichy! Obtenez un cadeau de 16 produits à l’achat de 75 $ et plus ainsi qu’un rabais de 25 % sur votre commande en utilisant le code BLACKFRIDAY. Achetez en ligne.

3. Amazon

Profitez de 20 % de rabais sur les produits Burt’s Bees! La marque offre du maquillage, mais aussi des soins de la peau. De plus, les ingrédients utilisés sont naturels. C’est l’occasion parfaite pour faire le plein de baumes à lèvres, de mascara et de poudre matifiante! Fait intéressant à noter, la marque ne teste pas sur les animaux. Achetez en ligne.

4. La Roche-Posay

C’est le temps de faire le plein de petits pots! La Roche-Posay offre 20 % de rabais et un cadeau de 16 produits à essayer à l’achat de 50 $ et plus avec le code BLACKFRIDAY. Achetez en ligne.

5. Kérastase

Kérastase donnera 15 $ de rabais sur tout achat de 100 $ et plus, 25 $ sur un panier de 150 $ et 50 $ sur 200 $ d’achats. Code promo: VIP18. Achetez en ligne.

MODE

6. Frank And Oak

Profitez de 30 % de rabais sur TOUT chez Frank & Oak durant le week-end avec le code BLACKFRIDAY30. L’offre prend fin le 25 novembre 2018 à 9h59. Achetez en ligne.

7. Joe Fresh

Joe Fresh offre un rabais alléchant sur ses manteaux de style « puffer » le jour du Vendredi fou. Tous les manteaux de cette collection seront à seulement 19 $ pour les femmes et 29 $ pour les hommes. Achetez en ligne.

8. Under Armour

Le détaillant offre en ligne 30 $ de rabais avec tout achat de 100 $ et plus. À noter qu’une vaste sélection de vêtements chauds sont à 30 % de rabais. La livraison est gratuite pour l’occasion. Rendez-vous en ligne pour plus de détails.

9. Matt & Nat

Du 23 au 26 novembre, obtenez jusqu’à 25 % de rabais chez Matt & Nat sur certains modèles et couleurs sélectionnées de leur collection écoresponsable. Achetez en ligne.

10. GAP

Que ce soit pour une paire de jeans ou un manteau pour l’automne, l’offre de 50 % chez Gap est applicable sur TOUT. Utilisez le code promo GAPFRIDAY. Achetez en ligne.

