ROBERT, Stéphane



À Montréal, le 16 novembre 2018, à l'âge de 49 ans, est décédé M. Stéphane Robert.Il laisse dans le deuil son père Réal Robert et sa mère Aline Boucher ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances à la:le dimanche 25 novembre 2018 de 13h30 à 16h. Une cérémonie hommage suivra, dès 16h, à la salle de cérémonie de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donNous tenons à remercier le personnel de la Résidence Le Bellagio à Longueuil ainsi que le personnel de l'Hôpital Charles-Le Moyne et celui des soins palliatifs de l'Hôpital Santa Cabrini pour leurs bons soins et leur dévouement envers Stéphane.