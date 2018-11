6 articles de cuisine en rabais que tu devrais absolument te procurer pour le Black Friday

Le temps des Fêtes approche. Tu capotes parce qu’il te manque quelques articles de cuisine pour bien te préparer à tes multiples réceptions à venir, mais tu ne veux pas payer le plein prix. Pas de panique! Les aubaines du Vendredi fou (Black Friday) sont là pour te sauver!

Voici 6 articles sur lesquels tu devrais miser pour «cuisiner and chill» dans les prochaines semaines.

Un extracteur à jus

Tu aimerais déguster un bon cocktail de fruits tropicaux en admirant le banc de neige qui se forme tranquillement devant ta fenêtre sans avoir les dents remplies de fibres de mangue ? Tu es du genre à aller chercher tes «greens» sous forme liquide plutôt que d’ingurgiter une vulgaire salade ? Alors, cet extracteur à jus à deux vitesses est LA solution pour toi. Facile à laver, facile à utiliser et surtout... facile à acheter !

Une râpe avec 6 CÔTÉS !

Pas 1, pas 2, mais bien 6 façons de râper et couper tes légumes ou ton fromage avec le même objet! Si les multiples possibilités t’étourdissent et que tu ne sais pas quel côté prendre, voici un truc : associe chaque côté à un numéro de 1 à 6. Roule un dé jusqu’à qu’il s’immobilise et sélectionne ce côté pour couper tes victuailles. Un jeu simple et amusant à répéter pendant les Fêtes !



Un sac à collation réutilisable

Coloré, réutilisable, hermétique et SANS plastique, ce sac à encas en silicone te transformera en véritable héros du quotidien pour plusieurs raisons. Premièrement, tu ne seras plus jamais à l’origine de coulis visqueux accumulés au fond de ton frigo. Deuxièmement, ton empreinte écologique se verra diminuée. Un sac en silicone acheté, un sac de plastique de moins dans l’estomac d’une baleine ! Yeah !

Amazon



Une roulette à pizza

Une nappe chic? Check! Chandelles ? Check ! Vin de bon marché ? Check ! Une roulette à pizza? Oh oh ! On l’oublie trop souvent celle-là ! Avec cet outil, tu brilleras tel un artisan de la pâte fine de Naples prêt à découper avec délicatesse sa création. (On le dira à personne que la tienne provient du dépanneur d’à côté!)



Des gants de four

Des mitaines de four, c’est fatigant à enfiler. On finit souvent par mal les utiliser ou simplement prendre une vieille guenille en guise de protection contre la chaleur de la plaque. Mais oh ! Malheur ! On se brûle l’indexe en maudissant les mitaines ou la guenille de ne pas être plus évidente à manier. Ces gants changent la donne en venant non seulement proposer un style unique, mais également une protection et un confort sans égal pour les aventuriers du fourneau. Au revoir épiderme calciné ! Bonjour cuisinier bien ganté !

Un cuiseur à riz

Ah ! Les joies de racler le fond d’une casserole où le riz a collé ! Du temps bien investi et un exercice agréable pour pratiquer sa maîtrise sur soi ! Tu sais ce qui est tout aussi (beaucoup) plus plaisant ? Laisser le riz cuire à la perfection sans avoir à lever le petit doigt ! En plus d’aller au lave-vaisselle (OUI ÇA AUSSI !), cet appareil peut également servir de cuiseur à vapeur pour des légumes ou des dumplings !

