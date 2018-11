6 trucs en rabais pour le Black Friday qui rendront l'hiver plus agréable

Avertissement : L’équipe de Porte-monnaie rappelle qu’un produit en rabais, ça reste une dépense au budget!

Mais si vous insistez à «profiter» du Black Friday, on va au moins essayer de vous aider à épargner du temps.

Un réveil-matin simulateur de lever de soleil

Wow ! Un réveil-matin qui simule le lever de soleil naturellement. Parfait pour les vampires, les résidents de demi-sous-sol creux et ceux qui doivent se lever tôt l’hiver.

Éteignez les lumières, fermez les rideaux et revivez le délicieux moment où le soleil matinal vous dit bonjour, à toute heure de la journée ! Dans les commentaires, certains parlent d’un produit qui a «changé leur vie», c'est pas rien.

On affirme même que la lampe de réveil a une «efficacité prouvée cliniquement», peu importe ce que ça veut bien dire.

Je n’ai aucune idée si on peut appeler ça de la luminothérapie, mais un classement 4,4 étoiles sur 5 et 39% de rabais, ON NE SNOOZE PAS LÀ-DESSUS !

Un humidificateur et diffuseur d’huile essentielle

Quand c’est chaud et humide l’été, on voudrait que ce soit sec. Puis quand on monte le chauffage dans la maison l’hiver, on trouve que ça manque d’humidité.

Faudrait peut-être faire des études cliniques là-dessus comme ils ont fait pour la lampe réveil-matin. En tout cas, ça dit que c’est parfait pour la chambre, le bureau, la salle de yoga pendant 6 à 10 heures.

La diffusion d’huile essentielle aurait des vertus thérapeutiques dans certains cas (à ce qui paraît). Si ça aide avec la dépression saisonnière, je suis preneur.

C’est en rabais pour le Black Friday, mais Amazon ne dit pas combien on économise. On peut donc s’inventer un pourcentage de rabais gigantesque et se trouver pas mal fin d’avoir sauvé tout cet argent.

Une tuque Bluetooth

Pourquoi se casser la tête à chercher sa tuque et ses écouteurs séparément? Avec cette incroyablement ingénieuse invention, fini les minutes interminables à fouiller la maison pour ces deux articles. Avec les écouteurs (et le micro) intégrés à la tuque, imaginez tout le temps que vous allez économiser !

Puis tu n’as rien vu encore : les bonnets sont cousus À LA MAIN! 31,99 $ au lieu de 39,99 $.

Des crampons à chaussure

Ces crampons n’ont peut-être pas l’air d'être très élégants vite de même, mais sais-tu ce qui l’est encore moins? Tomber devant tout le monde sur un trottoir glacé.

Quelle joie d'avoir fait cette trouvaille, si ce n'est que pour cette phrase dans la description : «Nous avons près de deux fois le moelleux des autres modèles sur le marché...»

On pourrait juste mettre de vraies bonnes bottes d’hiver, mais puisqu’on s’entête à porter des trucs inadéquats, des crampons avec un 26% de rabais s’avèrent une option à considérer.

Une chaufferette électrique

Les gens qui vivent en couple ou en colocation doivent parfois faire des compromis de chaleur. Il y a aussi ceux dont les employeurs tentent de sauver sur les coûts de chauffage.

Avec ce produit magnifique, fini les hivers à se les geler!

L’utilisateur Clayd va même jusqu’à dire qu’il a le sentiment d’être dans un sauna en l’allumant à la sortie de la douche. Merci Clayd!

Pour 24,31 $ (on parle d’un rabais de 22% !! VINGT-DEUX-POUR-CENT !!!), nous pourrons enfin retrouver un peu de chaleur dans nos vies.

Distributeur de gâteries et caméra HD Wi-Fi pour animaux

Omg! L’objet idéal pour se déculpabiliser d’être un maître absent et ordinaire durant l’hiver est offert avec un rabais de 33%!

Mon chien déteste l’hiver, pis je le comprends. Les festivités du temps des Fêtes font en sorte que je suis souvent à l’extérieur. Et quand je suis là, j’ai beaucoup moins le goût de la sortir pendant des heures.

Pour me faire pardonner, un distributeur de gâteries devrait faire l’affaire. En plus, je n’aurai même pas à décoller mes yeux de mon mobile pour m’occuper de mon chien. Grâce à la fonction audio, je pourrai lui envoyer des vœux à minuit lorsque je serai dans un party du jour de l’an.

