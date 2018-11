«80’s Flashback»: la démesure des années 80

Les paillettes, couleurs criardes et autres flamboyances des années 80 sont célébrées dans une fastueuse démesure dans le spectacle 80s Flashback, que le Cabaret du Casino de Montréal présente à guichets presque fermés jusqu’au début 2019, et dont la première avait lieu vendredi soir.

Dans une succession de tableaux d’un kitsch assumé, qui colle bien à l’époque évoquée, cinq interprètes, Nancy Fortin, Patricia Bernier, David Latulippe, Yanick Lanthier et Serge Fortin (tous habitués des productions du genre et diplômés de La voix dans les cas de Bernier, Latulippe et Lanthier) n’entonnent que des classiques de karaokés et de réceptions de mariages ayant connu leur première heure de gloire dans les années 80.

Nommez-les, elles y sont (probablement) toutes : I Wanna Dance With Somebody, Never Gonna Give You Up, Do You Really Want To Hurt Me, Karma Chameleon, Physical, Wake Me Up Before You Go Go, Africa, Don’t Forget Me When I’m Gone, alouette.

La soirée s’ouvre sur l’iconique The Final Countdown, d’Europe, pendant que, derrière, des chiffres de cadrans défilent à vitesse grand V, et que des danseurs s’amènent d’un pas militaire.

80s Flashback, c’est la fête de Madonna (Like a Virgin, Papa Don’t Preach, Material Girl), de Bryan Adams (Summer of 69, Somebody) et autres Cindy Lauper (Time After Time, Girls Just Wanna Have Fun).

Les titres y sont souvent regroupés en pots-pourris, comme dans ce segment consacré aux tubes québécois (Illégal, de Marjo, Fais attention, des BB, Toujours vivant, de Gerry Boulet, et J’t’aime comme un fou, de Robert Charlebois) ou aux trames sonores de films (What a Feeeling, Maniac, Footloose).

Tape-à-l’œil

Évidemment, les versions des chansons de 80’s Flashback détonnent parfois beaucoup des éditions originales, mais les chanteurs sont en grande forme, vocalement.

Le bonheur de la revue musicale – un genre auquel le Cabaret du Casino fait la part belle, en proposant quatre ou cinq rétrospectives de la sorte par année – réside de toute façon surtout dans le simple plaisir de fredonner ces pièces qui ont marqué nos vies et de s’y déhancher. On l’a constaté vendredi, alors que le public ne s’est souvent pas fait prier pour se dégourdir les jambes.

La mise en scène du collectif, terriblement tape-à-l’œil – pour ne pas dire tapageuse – est colorée et divertissante, pour peu qu’on accepte de jouer le jeu. Quoi qu’on aurait pu mettre la pédale douce sur les cuisses féminines et poitrines masculines abondamment exhibées, sans qu’on ne comprenne exactement pourquoi.

Une dizaine de danseurs et cinq musiciens accompagnent les cinq voix principales de 80s Flashback, ce qui crée parfois un effet de trop-plein sur scène. Démesure, qu’on disait!

80’s Flashback tient l’affiche du Cabaret du Casino de Montréal les vendredis et samedis, jusqu’au 5 janvier. Quelques billets sont encore disponibles.