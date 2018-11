MOREAU (née Panneton)

Monique



À Montréal, le 20 novembre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée Monique Panneton, épouse de feu Marcel Moreau et mère de feu André.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Michel Bourassa), Michel et Daniel (Stéphane Leroux), ses petits-enfants Benoit, François, Geneviève et Camille, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le lundi 26 novembre 2018 de 14h à 17h et 19h à 21h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 20h30.