Accusé d'homicide involontaire: le procès de Charlie Grégoire-Labbé se poursuit à Sept-Îles

SEPT-ÎLES – Le procès de Charlie Grégoire-Labbé s’est poursuivi vendredi après-midi au palais de justice de Sept-Îles, où l’homme de 25 ans est accusé d’homicide involontaire à la suite d’une altercation survenue en avril 2016 dans un bar de Sept-Îles.

Au troisième jour du procès, les procureurs ont présenté leur plaidoirie. La Couronne prétend que l’accusé a voulu amorcer une bagarre avec André Beaulieu, qui est décédé quelques jours après les événements.

De son côté, la défense affirme au contraire que l’accusé a agi pour se protéger et plaide la légitime défense.

Les événements sont survenus au pub Le Tonneau. Au petit matin, Charlie Grégoire-Labbé y est entré et une des deux personnes qui l’accompagnaient avait un comportement qui dérangeait la clientèle du bar. Une cliente est d’ailleurs intervenue auprès de lui en le poussant. Les esprits se sont alors échauffés et une altercation a éclaté entre l’accusé et la victime, qui a eu la mâchoire fracturée et s’est blessée à la tête en tombant sur l’appui-pied d’un tabouret.

Selon l’avocat de la défense Yves Langlois, Charlie Grégoire-Labbé, qui n’avait pas l’intention de se battre, a asséné un seul coup de poing à André Beaulieu. Il n’avait aucune intention de lui porter un coup mortel, a-t-il plaidé.

Selon lui, Charlie Grégoire-Labbé a voulu se protéger d’une attaque et a agi en légitime défense.

S’appuyant sur les images des caméras de surveillance du bar, le procureur aux poursuites criminelles et pénales Marc Bérubé a prétendu qu’au contraire, Charlie Grégoire-Labbé a été l’initiateur de la bagarre et a asséné quatre coups de poing qui ont atteint la victime. Il estime qu’André Beaulieu n’a jamais frappé l’accusé et qu’il a plutôt tenté de la maîtriser pour se protéger face à un individu qui voulait se battre.

Selon lui, le comportement de Charlie Grégoire-Labbé après l’altercation ne correspond pas à celui d’une personne qui a peur. Il est retourné dans le bar pour récupérer sa casquette, a-t-il fait remarquer à la juge Vicky Lapierre qui rendra son jugement le 30 janvier prochain.